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كُتّاب وآراء
بعد فشله في الهرب من السجن متنكرًا بهيئة ابنته.. مصرع تاجر مخدرات داخل زنزانته
عثر على تاجر المخدرات كلاوفينو دا سيلفا الذي حاول مؤخرا الهروب من سجن في البرازيل متنكرا في زي ابنته مقتولا داخل زنزانته الثلاثاء، وفقا لما أعلنته مصادر رسمية.
ومات دا سيلفا (42 عاما) والذي كان يكمل عقوبة السجن 73 عاما و10 أشهر مخنوقا بملاءة، وفقا للمعلومات الأولى التي وفرتها مصلحة السجون.
وأعلنت السلطات في بيان أنها ستفتح تحقيقا لمعرفة ما حدث في سجن لايرسيو دا كوستا بيليجرينو مشدد الحراسة في ولاية ريو دي جانيرو.
وفي محاولة الهروب، استغل يوم زيارة ابنته وامرأة أخرى حبلى لتهريب القناع، إذ أن الأخيرة كانت معفية من المرور على جهاز أشعة إكس بسبب وضعها.
ولاحظ الحراس محاولة الفرار وداهموا السجين بينما يستعد لأخذ وثيقة التعريف التي تركتها ابنته التي كانت تنوي التحجج لدى رحيلها بأن وثيقة هويتها كانت مع شخص آخر من أفراد الحراسة.
وألقي القبض على الابنة ويجب أن تمثل أمام السلطات بتهمة تسهيل الفرار والتي يعاقب عليها بمدة حبس تتراوح بين السجن لستة أشهر وعامين.
يذكر أن دا سيلفا و30 سجينا آخرين فروا في 2013 من السجن عبر نظام الصرف الصحي قبل أن يلقي القبض عليه بعدها بشهر من قبل الشرطة إثر نزاع على نفوذ تجارة المخدرات في مدينة أنجرا دوس رييس في ولاية ريو.