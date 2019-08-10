العثور على ملياردير أمريكي مشنوقا داخل زنزانته في سجن نيويورك

هسبريس - إفي

وجد الملياردير جيفري إبشتاين (66 عاما)، المتهم باستغلال قصر جنسيا، السبت ميتا في زنزانته في سجن فيدرالي في نيويورك.

وعُثر على الملياردير المعتقل منذ مطلع يوليوز الماضي، مشنوقا في زنزانته صباح اليوم بالتوقيت الأمريكي وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتلقت أجهزة الطوارئ في نيويورك مكالمة من السجن حول حالة أزمة قلبية محتملة.

ووجد إبشتاين في يوليوز الماضي في حالة فقد للوعي في زنزانته في مانهاتن بعلامات في العنق وكانت السلطات تحقق في إذا ما كانت محاولة انتحار.

وواجه رجل الأعمال اتهامات من هذا النوع في ولاية فلوريدا، لكنه توصل في عام 2008 إلى اتفاق غير رسمي مع النيابة العامة لحفظ التحقيق والذي لو تمت إدانته فيه، لأصبح عرض للسجن المؤبد.

وأمر قاض في محكمة استئناف مانهاتن الجمعة الماضي بنشر مئات الوثائق حول إبشتاين والتي كانت تخص قضية أخرى حفظت بحق امرأة كانت تعمل لديه.