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الرئيسية | منوعات | أغنى أسرة في العالم تربح 4 ملايين دولار كل ساعة

أغنى أسرة في العالم تربح 4 ملايين دولار كل ساعة

أغنى أسرة في العالم تربح 4 ملايين دولار كل ساعة
هسبريس - متابعة
الأحد 11 غشت 2019 - 15:10

وصفت وكالة أنباء "بلومبرغ" الأميركية، أسرة "والتون" الأميركية، صاحبة سلسلة متاجر "وولمارت" الشهيرة، بأنها أغنى أسرة في العالم حيث تضخ ثروتها أرباحاً تصل إلى 70 ألف دولار في الدقيقة، أي 4 ملايين دولار كل ساعة

وأوضحت "بلومبرغ" أن ثروة تلك الأسرة زادت بمقدار 39 مليار دولار إلى 191 مليار دولار، منذ أن تصدرت التصنيفات كأغنى أسرة في العالم في 2018.

وأشارت إلى أن عائلات أميركية أخرى حققت إضافات كبيرة إلى ثرواتها، مثل أسرة "مارس" صاحبة شركات صناعة الحلوى التي تحمل الاسم نفسه، حيث أضافت 37 مليار دولار إلى ثروتها لتصل إلى 127 مليار دولار، كما أضافت عائلة "كوك" 26 مليار دولار إلى 125 مليار دولار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - المسلم اليهودي النصراني الأحد 11 غشت 2019 - 15:24
اللهم زدهم من فضلك ولا تحرمنا مالك امين
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