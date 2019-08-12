عاملة نظافة روسية تدين لمصرف بـ 30 مليون دولار

هسبريس - إفي

تدين عاملة نظافة روسية- كانت قد وقعت ضحية للاحتيال- للسلطات الروسية بمبلغ 2 مليار روبل (حوالي 30 مليون دولار)، ولذا يتوجب عليها حاليا دفع نصف راتبها شهريا، وذلك حسبما أفادت الأحد وسائل الإعلام المحلية.

ووقع هذا الدين على عاتقها منذ بضعة أعوام عندما تقدمت لوظيفة في إحدى الشركات بموسكو، وفقا لصحيفة (ديلوفي فيدوموستي).

وعقب إجراء مقابلة العمل كان عليها التوقيع على "بعض الأوراق" بناء على طلب صاحب العمل.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الأوراق جعلت هذه السيدة مؤسسة ومديرة شركة كانت قد طلبت قرضا مصرفيا قيمته 32 مليون دولار وبعد ذلك أعلنت هذه الشركة "إفلاسها".

لاحقا عُقدت محاكمة تم فيها الحكم غيابيا على هذه السيدة- التي تعمل حاليا كعاملة نظافة- وإلزامها بدفع نصف راتبها شهريا.

ويتوجب على هذه السيدة حاليا دفع نصف راتبها الذي يبلغ 15 ألف روبل، أي عليها تسديد 7500 روبل شهريا (نحو 115 دولارا) وبذلك ستحتاج لـ 257 ألف عاما لسداد هذا الدين، كما علقت الصحيفة ساخرة.