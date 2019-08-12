بث مباشر على "فيسبوك" لقيادة سيارة رياضية يحصد 3 قتلى

هسبريس - د.ب.أ

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حديقتهم عندما فقد رجل كان يبث مباشرة على الإنترنت قيادته المسرعة لسيارة رياضية، السيطرة على المركبة وانحرف عن الطريق في شرق رومانيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليوم الإثنين.

والضحايا هم امرأة حامل وطفلها (ثلاثة أعوام) وامرأة أخرى (79 عاما). وأصيب شخص آخر كان في الحديقة، عندما اصطدمت السيارة المسرعة بهم أمس الأحد في فاكاريني 250 كيلومترا شرق بوخارست، بحسب قناة "أنتينا 1" التلفزيونية.

وأصيب السائق وأحد الركاب أيضا، وحاول السائق الفرار ولكن ألقي القبض عليه سريعا.

وكان السائق يصور قيادته المسرعة ويبثها على موقع فيسبوك عبر كاميرا مثبتة داخل السيارة.

وأصبح البث المباشر على الإنترنت خلال قيادة السيارات بطريقة متهورة أمرا شائعا في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان وتسبب مرارا في وقوع حوادث.

وفي ماي 2018، لقي ثمانية عمال رومانيين وسائقهم حتفهم في المجر المجاورة، عندما اصطدموا بشاحنة قادمة من الاتجاه المقابلة، بينما كانوا يتحدثون أمام الكاميرا.

وقالت الحكومة الرومانية إنها تعتزم وضع مسودة لمشروع قانون يزيد بشكل حاد الغرامات على الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم الجوالة بلامبالاة خلال القيادة.