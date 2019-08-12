24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0806:4313:3717:1520:2221:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مشروع موسوعة الثقافة المغربية يوثّق غنى مكونات وروافد المملكة (5.00)

  2. حملة "جيبها تعيد معك" تنطلق في القصر الكبير (5.00)

  3. مناهج تدريسية تختار الابتعاد عن الرقمية الجديدة (5.00)

  4. فعاليات أمازيغية تغتنم عطلة العيد لإنجاح مسيرة الأرض بأكادير (5.00)

  5. عيد "تفاسكا" بسوس .. عادات متجذرة وموسم الهجرة إلى "تمازيرت" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | بث مباشر على "فيسبوك" لقيادة سيارة رياضية يحصد 3 قتلى

بث مباشر على "فيسبوك" لقيادة سيارة رياضية يحصد 3 قتلى

بث مباشر على "فيسبوك" لقيادة سيارة رياضية يحصد 3 قتلى
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 12 غشت 2019 - 19:43

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حديقتهم عندما فقد رجل كان يبث مباشرة على الإنترنت قيادته المسرعة لسيارة رياضية، السيطرة على المركبة وانحرف عن الطريق في شرق رومانيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليوم الإثنين.

والضحايا هم امرأة حامل وطفلها (ثلاثة أعوام) وامرأة أخرى (79 عاما). وأصيب شخص آخر كان في الحديقة، عندما اصطدمت السيارة المسرعة بهم أمس الأحد في فاكاريني 250 كيلومترا شرق بوخارست، بحسب قناة "أنتينا 1" التلفزيونية.

وأصيب السائق وأحد الركاب أيضا، وحاول السائق الفرار ولكن ألقي القبض عليه سريعا.

وكان السائق يصور قيادته المسرعة ويبثها على موقع فيسبوك عبر كاميرا مثبتة داخل السيارة.

وأصبح البث المباشر على الإنترنت خلال قيادة السيارات بطريقة متهورة أمرا شائعا في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان وتسبب مرارا في وقوع حوادث.

وفي ماي 2018، لقي ثمانية عمال رومانيين وسائقهم حتفهم في المجر المجاورة، عندما اصطدموا بشاحنة قادمة من الاتجاه المقابلة، بينما كانوا يتحدثون أمام الكاميرا.

وقالت الحكومة الرومانية إنها تعتزم وضع مسودة لمشروع قانون يزيد بشكل حاد الغرامات على الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم الجوالة بلامبالاة خلال القيادة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.