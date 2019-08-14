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كُتّاب وآراء
تحذير طبي .. الإصابة بفيروسات "هربس العين" تهددك بالعمى!
حذر الدكتور تيم بيمه من أن هربس العين يرفع خطر الإصابة بالعمى.
وأوضح طبيب العيون الألماني أن فيروسات الهربس يمكن أن تهاجم العين عبر الرذاذ في الهواء أو عبر التلطيخ، ما يتسبب في التهاب القرنية وإعتام عدسة العين، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور البصر والعمى في أسوأ الحالات.
وتتمثل أعراض هربس العين في احمرار العين والحكة والشعور بوجود جسم غريب بها والتصاق العين وزيادة الإفرازات الدمعية وبثور بالجفن وآلام.
ويتعين استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاج الهربس في الوقت المناسب، وذلك بواسطة المراهم والقطرات، التي تمنع انتشار الفيروسات، مع مراعاة الالتزام باشتراطات النظافة والصحة، أي غسل اليدين بشكل متكرر بواسطة الصابون وتحت ماء جار، مع تطهير مقابض الأبواب والأسطح بواسطة مستحضرات التعقيم، فضلا عن عدم استخدام مناشف مشتركة وغسل الملابس في درجة حرارة لا تقل عن 60 مئوية.