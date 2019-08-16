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كُتّاب وآراء
تلوث الغذاء والشراب .. كيف تتجنب عدوى بكتيريا "الإشريكية القولونية"؟
حذر مركز طب السفر الألماني السياح من أن تلوث الغذاء والشراب يرفع خطر الإصابة بعدوى البكتيريا المعروفة باسم "الإشريكية القولونية" (Escherichia coli).
وأوضح المركز أن أعراض الإصابة ببكتيريا "الإشريكية القولونية" تتمثل في الإسهال وآلام وتقلصات البطن المصحوبة بالحمى.
ولتجنب الإصابة بالعدوى يتعين على السياح الالتزام بالاشتراطات الصحية عند السفر إلى الدول التي تعاني من تدهور المستوى الصحي بها، منها عدم تناول السلطة والخضروات النيئة وعدم تناول الفواكه إلا بعد غسلها جيدا وتقشيرها، وتناول اللحوم الناضجة تماما، بالإضافة إلى عدم استعمال مياه الصنبور للشرب أو لتنظيف الأسنان.