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تلوث الغذاء والشراب .. كيف تتجنب عدوى بكتيريا "الإشريكية القولونية"؟

تلوث الغذاء والشراب .. كيف تتجنب عدوى بكتيريا "الإشريكية القولونية"؟
هسبريس – د.ب.أ
الجمعة 16 غشت 2019 - 00:18

حذر مركز طب السفر الألماني السياح من أن تلوث الغذاء والشراب يرفع خطر الإصابة بعدوى البكتيريا المعروفة باسم "الإشريكية القولونية" (Escherichia coli).

وأوضح المركز أن أعراض الإصابة ببكتيريا "الإشريكية القولونية" تتمثل في الإسهال وآلام وتقلصات البطن المصحوبة بالحمى.

ولتجنب الإصابة بالعدوى يتعين على السياح الالتزام بالاشتراطات الصحية عند السفر إلى الدول التي تعاني من تدهور المستوى الصحي بها، منها عدم تناول السلطة والخضروات النيئة وعدم تناول الفواكه إلا بعد غسلها جيدا وتقشيرها، وتناول اللحوم الناضجة تماما، بالإضافة إلى عدم استعمال مياه الصنبور للشرب أو لتنظيف الأسنان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمود الجمعة 16 غشت 2019 - 00:51
هذه النصائح للسواح فقط أما الأهالي تعودوا على هذا المرض لا مشكلة !
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