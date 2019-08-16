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ّتجربة جديدة .. "إنييستا" يخوض مباراة كرة قدم للمكفوفين

ّتجربة جديدة .. "إنييستا" يخوض مباراة كرة قدم للمكفوفين
هسبريس - إفي
الجمعة 16 غشت 2019 - 09:00

قام لاعب الوسط الإسباني أندريس إنييستا بتجربة لعب كرة القدم للمكفوفين، لتصوير إعلان ترويجي لدورة الألعاب الباراليمبية طوكيو 2020.

وخاض لاعب منتخب إسبانيا وبرشلونة سابقا مباراة في مدينة كوبي الواقعة غربي اليابان، إلى جانب لاعبين من منتخب البلد الآسيوي لكرة القدم للمكفوفين، وهي رياضة تدخل ضمن برنامج الدورة الباراليمبية ويتشكل كل فريق فيها من خمسة لاعبين.

وشارك إنييستا الذي يلعب حاليا لصالح فيسيل كوبي الياباني، في اللعب وهو معصوب العينين حاله حال باقي اللاعبين الذين يعانون من إعاقات بصرية، واعتمد على سمعه لتحديد مكان الكرة التي تحتوي على جرس.

وفي تصريحات أدلى بها لتنظيم ألعاب طوكيو 2020، قال إنييستا الذي ظهر في الإعلان مع قائد الفريق الياباني للمكفوفين، ريو كاوامورا بالإضافة إلى لاعبين آخرين من مستويات إعاقة بصرية مختلفة، "كان أمرا رائعا بالنسبة لي لأنني تمكنت من مشاطرة الشباب هذا الوقت ورؤية العمل الرائع الذي يقومون به".

وأقر بطل العالم مع إسبانيا في 2010 "كانت تجربة معقدة بالنسبة لي لأنه أمر صعب حقا"، مضيفا "أتمنى أن أحظى بفرصة لمشاهدتهم لأنني أحببت كثيرا التدريبات التي أجريتها معهم".

يشار إلى أنه في كرة القدم للمكفوفين، يتكون كل فريق من خمسة لاعبين بينهم حارس المرمى، وهو الوحيد الذي يكون مُبصر، فضلا عن المرشد الذي يكون مبصرا أيضا لكنه يتواجد خارج ميدان اللعب ومهمته هي إرشاد اللاعبين على أرض الملعب وأماكن تحركهم، لذلك يجب أن تكون الأجواء هادئة وصامتة كي يتمكن اللاعبون من سماعه.

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