24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/08/2019
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:47
|13:37
|17:13
|20:16
|21:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- أنثربولوجي فرنسي: "الوهابية" حذفت قبر الرسول من زخرفات القرآن
- المنجرة والذلقراطية
- فلسطين..أفقنا الدائم
- 15 نقطة للإصلاح
- سفينة إنقاذ مهاجرين عالقين تضع إيطاليا في أزمة
أنثربولوجي فرنسي: "الوهابية" حذفت قبر الرسول من زخرفات القرآن (5.00)
شلّ الحركة في المُستشفيات العمومية يعمّقُ معاناة المرضى الفقراء (5.00)
آلاف المحتجين بأكادير يطلبون جلاء الرحل عن أراضي السوسيين (5.00)
- مفاجآت في لائحة "الأسود" .. استدعاء 12 محلياً وتاعرابت واليميق - (162)
- دنيا .. ثلاثينية تسد "رمق الجوع" بامتهان الدعارة و"بيع" الأبناء - (111)
- الأحزاب تشرع في البحث عن الكفاءات للتجاوب مع خطاب الملك - (102)
- اقتطاعات وزارة التربية من الأجور الشهرية تنغص "صيف المتعاقدين" - (72)
- ارتفاع حوادث السير المفجعة في عيد الأضحى يسائل اعمارة وبوليف - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مثير .. زبون يقتل نادلا بالرصاص لتأخره في إعداد "شطيرة"
السبت 17 غشت 2019 - 16:10
قُتل نادل في مطعم في بلدة نوازي لو جران، بضواحي باريس، بعيار ناري أطلقه عليه زبون لأنه تأخر في إحضار الشطيرة التي طلبها، وفقا لشهود عيان.
وذكر موقع (Actu 17) الإخباري أن الأحداث وقعت في نحو الساعة 21:30 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (19:30 ت.ج.) في مطعم في شارع بيازا، مشيرا إلى أن السلاح المستخدم هو مسدس عيار 9 ملم.
وأبلغ موظفو المطعم الشرطة بينما لاذ مطلق النار بالفرار، واستمرت عملية البحث عنه صباح السبت.