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الرئيسية | منوعات | مثير .. زبون يقتل نادلا بالرصاص لتأخره في إعداد "شطيرة"

مثير .. زبون يقتل نادلا بالرصاص لتأخره في إعداد "شطيرة"

مثير .. زبون يقتل نادلا بالرصاص لتأخره في إعداد "شطيرة"
هسبريس - إفي
السبت 17 غشت 2019 - 16:10

قُتل نادل في مطعم في بلدة نوازي لو جران، بضواحي باريس، بعيار ناري أطلقه عليه زبون لأنه تأخر في إحضار الشطيرة التي طلبها، وفقا لشهود عيان.

وذكر موقع (Actu 17) الإخباري أن الأحداث وقعت في نحو الساعة 21:30 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (19:30 ت.ج.) في مطعم في شارع بيازا، مشيرا إلى أن السلاح المستخدم هو مسدس عيار 9 ملم.

وأبلغ موظفو المطعم الشرطة بينما لاذ مطلق النار بالفرار، واستمرت عملية البحث عنه صباح السبت.

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