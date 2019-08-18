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"الحزب الحاكم" يسعى إلى تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعي بروسيا

"الحزب الحاكم" يسعى إلى تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعي بروسيا
هسبريس – د.ب.أ
الأحد 18 غشت 2019 - 07:35

أعلن نائب رئيس مجلس الدوما، أندريه أساييف، أن الحزب الحاكم في روسيا، "روسيا الموحدة"، يدعم مقترحا جديدا يطالب بتقليص أيام الدوام الأسبوعي في البلاد لـ 4 أيام فقط.

ونقلت قناة "روسيا اليوم "عن المشرع الروسي البارز قوله إن إدراج أسبوع عمل أقصر يمنح الموظفين الروس وقتا إضافيا لعوائلهم ومصالحهم الخاصة، دون أن يؤثر ذلك على قيمة دخلهم الشهري. كما من المتوقع أن يقلص الإجراء في حال تطبيقه، من نسبة البطالة.

وأضاف أساييف أن تطبيق جدول العمل الجديد سيتم بشكل تدريجي، حتى يتسنى للشركات والموظفين التأقلم على التغيير، في حين يبدأ العمل على مشروع القرار مع بداية الشهر القادم.

وفي السياق نفسه، كشف استطلاع للرأي نظم في شهر حزيران الماضي، أن قرابة نصف السكان (43%) يعارضون المقترح الجديد، إذ يخافون أن يؤثر ذلك على المداخيل الشهرية، بينما أكد أساييف أنه يتوجب الإبقاء على الرواتب الشهرية دون تغيير.

كان مقترح الأربعة أيام قد صدر أول مرة عن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، بينما باشر إلى تأييده أكبر مجموعة نقابية في روسيا، "اتحاد النقابات المهنية المستقلة".

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