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الرئيسية | منوعات | اللبنانية إليسا تصدم متابعيها على تويتر بتغريدة عن اعتزالها

اللبنانية إليسا تصدم متابعيها على تويتر بتغريدة عن اعتزالها

اللبنانية إليسا تصدم متابعيها على تويتر بتغريدة عن اعتزالها
هسبريس – رويترز
الاثنين 19 غشت 2019 - 18:45

أثارت تغريدة للمغنية اللبنانية إليسا عن نيتها الاعتزال عاصفة من التعليقات التي تباينت بين غير مصدق للخبر ومن يدعوها بإلحاح للعدول عن القرار ومن يتمنى لها التوفيق بعيدا عن مجال الفن.

وكتبت إليسا على حسابها اليوم الاثنين باللغة الإنجليزي إنها تجهز لألبومها الجديد الذي سيكون "آخر ألبوم" تصدره في مشوارها الفني.

وكان آخر ألبوم أصدرته العام الماضي يحمل عنوان "إلى كل اللي بيحبوني" والذي جاء بعد أزمة صحية كبيرة تعرضت لها.

وعزت إليسا قرار الاعتزال إلى تردي الوضع بالمجال الفني الذي شبهته "بالمافيا" مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تنتج المزيد من الأعمال في مثل هذه الأجواء.

وعلى الفور انهالت الردود على التغريدة من متابعي حساب إليسا الذي يتجاوز عددهم 13 مليونا ومن بينهم زملاء لها بمجال الغناء وآخرون من مشاهير التمثيل والإعلام

ورد المذيع التلفزيوني المصري عمرو أديب على التغريدة قائلا "أنت لا تملكين نفسك انتي ملك لنا جميعا من المحيط للخليج.. لا تضيعي أيامك الذهبية في الغضب بل استمتعي بنجاحك ومحبة الملايين لك".

بينما كتبت المغنية الكويتية شمس موجهة الحديث لزميلتها اللبنانية "انتي أهم فنانة في العالم العربي ويكذب من يقول غير كدا من المجال".

وتملك إليسا (46 عاما) واسمها الحقيقي إليسار خوري رصيدا كبيرا من حب الجمهور تراكم على مدى عشرين عاما وبلغ ذروته في محنة مرضها العام الماضي عندما أعلنت إصابتها بسرطان الثدي وتعافيها منه.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من إليسا بشأن التغريدة وتفاصيل اتخاذها هذا القرار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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