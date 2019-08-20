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فوائد صحية مذهلة .. 5 أسباب تدعوك لتناول المزيد من الطماطم

فوائد صحية مذهلة .. 5 أسباب تدعوك لتناول المزيد من الطماطم
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 20 غشت 2019 - 16:36

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية أن الطماطم لها العديد من الفوائد الصحية المذهلة، فبجانب الطعم اللذيذ الذي يجعلها من أكثر العناصر الغذائية، التي تدخل في أطعمتنا، مثل الصوص والحساء والسلطة، فإنها تمد أجسامنا بالعديد من العناصر الغذائية الهامة.

محتوى كبير من الفيتامينات

يغطي 100 جرام من الطماطم حوالي 20% من الاحتياجات اليومية لفيتامين C، كما توجد بالطماطم فيتامينات K وA وB1 وB2 وB6 وكذلك العديد من المعادن مثل البوتاسيوم والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، وتؤثر جميع هذه العناصر بشكل إيجابي على نظام المناعة.

الحفاظ على صحة القلب

توفر مادة الليكوبين كاروتيويد، المسؤولة عن صبغ الطماطم باللون الأحمر، فوائد كبيرة للقلب، كما تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولها تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول أيضا.

صحة العين

مادة الليكوبين لها تأثير جيد أيضا على صحة العين والنظر، كما تحتوي الطماطم تحتوي على مادة البيتا كاروتين بتأثيرها الإيجابي أيضا على صحة العين.

تقوية الخلايا

يلعب الليكوبين أيضا دورا هاما مع الغلوتاثيون في تقوية الأنسجة الخلوية، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم على حماية الجسم من الجذور الحرة.

فقدان الوزن

تحتوي الطماطم على نسبة منخفضة جدا من السعرات الحرارية، كما أنها تتكون في أكثر من 90% منها من الماء، وبالنظر إلى أن 100 جرام من الطماطم يحتوي على 18 سعرا حراريا فقط، ولذلك فهي تعد طعاما مناسبا لكل من يرغب في إنقاص وزنه.

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