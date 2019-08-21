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الرئيسية | منوعات | البطاطس والشاي .. علاجات منزلية للتخلص من حرقة المعدة

البطاطس والشاي .. علاجات منزلية للتخلص من حرقة المعدة

البطاطس والشاي .. علاجات منزلية للتخلص من حرقة المعدة
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 21 غشت 2019 - 12:47

غالبا ما تظهر المعاناة من حرقة المعدة بعد الانتهاء من تناول وجبة دسمة، وتكون على شكل ألم في منطقة الصدر يشعر معه الشخص كأن هناك حرقة في صدره، وهناك العديد من العلاجات المنزلية، التي تساعد على التخلص من حرقة المعدة، ومنها:

بيكربونات الصوديوم

تعتبر بيكربونات الصوديوم من العلاجات التقليدية الشهيرة لحرقة المعدة؛ حيث تعمل المادة النشطة فيها على تحييد حمض المعدة، وهوما يساعد على تخفيف الألم، ويتم إذابة ملعقة من صودا الخبز في كوب من الماء وشربه ببطء، ولكن يجب مراعاة أن الإكثار من تناول بيكربونات الصوديوم قد يترتب عليه اضطراب دائم في الأمعاء مع الإصابة الإسهال.

شاي البابونج

يساعد شاي البابونج على تهدئة الغشاء المخاطي للمعدة، ولذلك يجب ترطيب الغشاء المخاطي للمعدة من الداخل بشاي البابونج، ويتم تحضير إبريق من شاي البابونج دفعة واحدة وتركه يبرد قليلا، وبعدها يتم شرب بعض من الشاي والاستلقاء على الظهر، وبعدها بخمس دقائق يتم تناول بعض منه مرة أخرى والاستلقاء على الجانب الأيمن، ثم تكرر هذه الخطوات مع الجانب الأيسر والنوم على البطن.

البطاطس

تساعد النشا الموجودة في البطاطس على ربط حمض المعدة الزائد، والشكل الأكثر فعالية هنا هو عصير البطاطس؛ حيث يتم شرب كوب صغير من عصير البطاطس مرتين يوميا لمدة 3 أسابيع قبل الوجبات، غير أن خبراء التغذية يحذرون من أن تناول الكثير من السولانين الموجود في البطاطس قد يكون له تأثيرا ساما.

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