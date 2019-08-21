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هولندا تكشف النقاب عن أكبر مرآب للدراجات في العالم

هولندا تكشف النقاب عن أكبر مرآب للدراجات في العالم
هسبريس - إفي
الأربعاء 21 غشت 2019 - 06:01

تحتضن مدينة أوترخت، وسط هولندا، مرآب الدراجات الأكبر في العالم والذي يتكون من ثلاثة طوابق، ويتسع لأكثر من 12 ألف و650 دراجة بحثا عن توفير مساحات أكبر في بلد أصبحت فيها الدراجات أكثر من السكان أنفسهم.

ولعل أكثر الأشياء التي تؤرق أي شخص سواء في أوترخت أوفي أي مدينة أخرى بهولندا، هو إيجاد مساحة ولو صغيرة لركن دارجته بجوار محطة القطار، لاسيما في ساعة الذروة، حيث يوجد 17 مليون شخص يمتلكون أكثر من 23 مليون دراجة، وهوما يتطلب، حسابيا، إيجاد مساحات إضافية.

وفي تصريحات لـ(إفي)، أوضح مستشار مدينة أوترخت للنقل والبيئة، فيكتور إيفرهارد، أن المرآب الجديد سيكون تحت الأنفاق، وتحديدا أسفل محطة أوترخت المركزية، لأن من يعرف هولندا جيدا "يدرك أن هناك مشكلة باستمرار لإيجاد مكان لركن الدراجة، حيث أن تركها في المساحات العامة يضايق الآخرين".

كما أن ترك الدراجة في غير الأماكن المخصصة لها يعني سحبها بواسطة رافعة، واستردادها مقابل دفع غرامة.

وأضاف خلال مراسم افتتاح المبنى الذي استغرق بناؤه أكثر من خمس سنوات "وجود بنية تحتية مناسبة أمر مهم للغاية لإيجاد حلول ذكية للتنقل من الدراجة إلى محطة القطار".

وسيتسع المبنى الجديد لجميع الدراجات، وتتصل طوابقه الثلاثة فيما بينها من خلال مسلك متواصل يحتوي على منحدر للسرعة، وهناك أيضا طرق ضيقة، واتجاهين منفصلين داخل الجراج من خلال حاملات الدراجات.

ولن تكون هناك أي تكلفة أثناء ترك الدراجة خلال أول 24 ساعة، بينما سيكون أي يوم إضافي مقابل 1.25 يورو.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة (NS) للسكك الحديدية في البلاد، روجر فان بوكستل، لـ(إفي) أن أعداد مستخدمي شبكة القطارات في تزايد يوميا، نحو مليون ونصف شخصا، غالبيتهم يأتون لمحطة القطار باستخدام الدراجة.

وأضاف روجر أن هذا المبنى الجديد سيسمح للمارة بحرية أكبر في التجول بالشوارع التي ستصبح أكثر خلوا من الدراجات، ولكنه أعرب في الوقت ذاته عن ضرورة البحث عن حلول أخرى بعيدا عن الأنفاق التي تعتبر "مكلفة جدا".

واقتنص هذا المرآب المركز الأول من حيث المساحة من نظيره الياباني الذي كان يتصدر قائمة الأكبر في العالم حيث يستوعب 9 آلاف و400 دراجة.

يذكر أن تكلفة المشروع بلغت أكثر من 30 مليون يورو، ويأتي في إطار تطوير البنية التحتية للدراجات في هولندا.

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