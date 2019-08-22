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الرئيسية | منوعات | "لا وقت للموت".. أحدث أفلام سلسلة "جيمس بوند"

"لا وقت للموت".. أحدث أفلام سلسلة "جيمس بوند"

"لا وقت للموت".. أحدث أفلام سلسلة "جيمس بوند"
هسبريس - إفي
الخميس 22 غشت 2019 - 23:34

سيحمل الفيلم الجديد من سلسلة "جيمس بوند" اسم "لا وقت للموت"، وجاء الإعلان على حساب السلسلة على شبكة "تويتر" وسيكون من بطولة دانييل كريغ.

وستكون هذه خامس مرة يجسد فيها الممثل الإنجليزي شخصية العميل الأشهر في عالم الجاسوسية.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم، الـ25 في السلسلة، في 3 أبريل 2020 في بريطانيا وبعدها بخمسة أيام في الولايات المتحدة.

وفي الفيلم ستظهر الشخصية بعد أن تقاعدت لتعيش في جامايكا لكنها تتلقى زيارة مفاجئة من عميل في "سي أي إيه" يطلب مساعدته.

وسيجب على بوند الاضطلاع بمهمة إنقاذ عالم مختطف، ما سيدفعه للمواجهة مع شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

ووفقا لما كشفته بعض وسائل الإعلام ستظهر شخصية تجسدها لاشانا لينش قد ورثت مسمى "007" بعد تقاعد بوند.

والفيلم الذي تم تصويره بين جامايكا واستوديوهات باينوود في بريطانيا أيضا من بطولة رامي مالك وآنا دي أرماس.

يذكر أن تصوير الفيلم شهد بعض الحوادث منها واحدة أدت لإصابة كريغ (51 عاما) وخضوعه لجراحة في الكاحل.

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