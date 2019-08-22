24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:18
|06:51
|13:35
|17:10
|20:10
|21:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقعات "أحوال الطقس" اليوم الخميس بالمغرب
- سابقة علمية .. باحثون يطورون تحليلا للدم لحساب "وقت الوفاة"
- الاتحاد الهولندي يخطط لإفساد انضمام إيحاتارن للمنتخب المغربي
- السويني: الملك يعوّل على الطبقة الوسطى لإنجاح النموذج التنموي
- عجز الميزانية الأمريكية يصل إلى تريليون دولار
"ضيف خاص" .. الصمدي يناقش القانون الإطار و"التناوب اللغوي" (5.00)
بعد 10 سنوات من الرئاسة .. لقجع يتخلى عن تسيير نهضة بركان (5.00)
- بنكيران يرسل طلبة جامعيين إلى "سجن العرجات" - (77)
- عائلات طلبة: بنكيران "حكَار".. الفقر سبب مهاتفة القيادي الإسلامي - (77)
- العثماني ينهي عطلة الحكومة بإعلان جيل جديد من الاستراتيجيات - (67)
- السويني: الملك يعوّل على الطبقة الوسطى لإنجاح النموذج التنموي - (66)
- الاتحاد الهولندي يخطط لإفساد انضمام إيحاتارن للمنتخب المغربي - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"لا وقت للموت".. أحدث أفلام سلسلة "جيمس بوند"
سيحمل الفيلم الجديد من سلسلة "جيمس بوند" اسم "لا وقت للموت"، وجاء الإعلان على حساب السلسلة على شبكة "تويتر" وسيكون من بطولة دانييل كريغ.
وستكون هذه خامس مرة يجسد فيها الممثل الإنجليزي شخصية العميل الأشهر في عالم الجاسوسية.
ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم، الـ25 في السلسلة، في 3 أبريل 2020 في بريطانيا وبعدها بخمسة أيام في الولايات المتحدة.
وفي الفيلم ستظهر الشخصية بعد أن تقاعدت لتعيش في جامايكا لكنها تتلقى زيارة مفاجئة من عميل في "سي أي إيه" يطلب مساعدته.
وسيجب على بوند الاضطلاع بمهمة إنقاذ عالم مختطف، ما سيدفعه للمواجهة مع شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.
ووفقا لما كشفته بعض وسائل الإعلام ستظهر شخصية تجسدها لاشانا لينش قد ورثت مسمى "007" بعد تقاعد بوند.
والفيلم الذي تم تصويره بين جامايكا واستوديوهات باينوود في بريطانيا أيضا من بطولة رامي مالك وآنا دي أرماس.
يذكر أن تصوير الفيلم شهد بعض الحوادث منها واحدة أدت لإصابة كريغ (51 عاما) وخضوعه لجراحة في الكاحل.