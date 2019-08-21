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كُتّاب وآراء
جريمة مأساوية .. سيدة تقتل طفلها خنقا بسبب سلوكه "المشاغب"
كشف مصدر شرطي الثلاثاء أن سيدة قامت بقتل ابنها (11 عاما) في إحدى المناطق النائية بالعاصمة البوليفية لا باز بخنقه بحجة أن الطفل "مشاغب جدا".
وقال مدير القوة الخاصة لمكافحة الجريمة في لا باز، سرخيو بوستيوس، في تصريحات صحفية إن الحادث وقع مساء الأحد في منطقة سيكا، التي تبعد نحو 124 كلم عن جنوب شرقي مدينة لا باز.
وأوضح المسئول الشرطي في تصريحاته أن "ما تقوله الأم أن الطفل كان للأسف مشاغب للغاية، وكان مفرط النشاط بشكل مبالغ فيه، ولهذا شعرت الأم بالضجر من مشاكله المتعددة، وبعد مشاجرة مع شقيقه الأصغر، قررت إنهاء حياته".
وأشار إلى وجود "آثار كدمات" حول عنق الطفل، ما يعطي الانطباع بأن الأم استخدمت حبلا لتنفيذ جريمتها.
وصرح "للأسف كان موتا عنيفا".
وعثر رجال الشرطة على جثة الطفل داخل حمام المنزل، في الوقت الذي أكد فيه تقرير الطب الشرعي أن الطفل عانى من "اختناق شديد وبعض الإصابات السابقة"، وهو ما جعل رجال الشرطة يعتقدون أنه "على الأرجح ضحية لاعتداء جسدي بواسطة الأم".