بعد 16 سنة .. الفيلم الشهير "ماتريكس" يعود بجزء رابع في 2020

هسبريس - إفي

أعلنت أستوديوهات "وارنر بروس بيكتشرز" للإنتاج السينمائي أن السلسلة الشهيرة "The Matrix" (ذا ماتريكس) ستعود بجزء رابع من تأليف وإخراج لانا واشوفسكي وبطولة كيانو ريفز وكاري-آن موس، حسبما نشرت مجلة (فاريتي) المتخصصة.

وتعمل لانا واشوفسكي حاليا على كتابة الجزء الجديد من سلسلة الأفلام التي أبدعتها هي وشقيقتها ليلي في عام 1999، وسيستكمل كل من ريفز وموس دوريهما في السلسلة، نيو وترينيتي على الترتيب.

وقال رئيس شركة "وارنر بروس بيكتشرز"، توبي إيمريتش في تصريحات لمجلة (فاريتي) "لا يمكننا احتواء الحماسة التي نشعر بها إزاء العودة للدخول إلى عالم 'ذا ماتريكس' مع لانا واشوفسكي".

وأضاف "إنها صاحبة رؤية حقيقية وصانعة أفلام مبدعة وفريدة وأصلية ونحن مسرورون بتوليها كتابة وإخراج وإنتاج هذا الفصل الجديد من عالم 'ذا ماتريكس'".

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم مطلع 2020 بمجرد انتهاء واشوفسكي من كتابة السيناريو الذي سيشاركها فيه أليكسندر هيمون وديفيد ميتشل.

من جانبها، لن تشارك ليلي، شقيقة لانا التي شاركتها كتابة وإخراج الجزء الأصلي، في صناعة الجزء الجديد، نظرا لأنها تركز حاليا على مسلسل جديد بعنوان "Work in Progress"، وفقا لما ذكرته مجلية (رولينغ ستونز).

وكان أخر جزء من سلسلة الخيال العلمي الشهيرة، قد صدر في عام 2003 تحت عنوان "The Matrix Revolutions" على الرغم من أنه قد تم تصويره في نفس الوقت مع الجزء الثاني "The Matrix Reloaded" الذي عرض في 2002، لكن شركة الإنتاج قررت إطلاقيهما بشكل منفصل.

وباعت الأجزاء الثلاثة من "ذا ماتريكس" إجمالي 103 ملايين و547 ألفا و200 تذكرة في الولايات المتحدة فقط.