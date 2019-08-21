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ناد ألماني يفتتح مقبرة خاصة لعشاق النادي بعد الموت
الأربعاء 21 غشت 2019 - 21:05
افتتح نادي روت فايس إيسن، الفريق السابق بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، الأربعاء، مقبرة للجماهير الذين يرغبون في إظهار تفانيهم للنادي بعد الموت.
تم افتتاح جزء من مقبرة "ماثيو" في المدينة الواقعة بغرب ألمانيا، على مقربة من قبر جورج ميلشيز مؤسس النادي، باعتبارها مقبرة خاصة بمحبي النادي.
يذكر أن روت فايس إيسن كان بطلا لألمانيا عام 1955، وأمضى سبعة مواسم في الدوري الألماني ما بين عامي 1960 و1967، وأصبح يلعب الآن في دوري الدرجة الرابعة.