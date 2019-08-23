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الرئيسية | منوعات | منظمة الصحة: جزيئات البلاستيك في مياه الشرب تمثل خطرا محدودا

منظمة الصحة: جزيئات البلاستيك في مياه الشرب تمثل خطرا محدودا

منظمة الصحة: جزيئات البلاستيك في مياه الشرب تمثل خطرا محدودا
هسبريس - رويترز
الجمعة 23 غشت 2019 - 15:14

قالت منظمة الصحة العالمية إن جزيئات البلاستيك الموجودة في مياه الشرب تمثل خطرا "محدودا" على صحة الإنسان لكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لطمأنة المستهلكين.

وعلى مدى سنوات أثارت دراسات على جزيئات رُصدت في مياه الصنابير والمياه المُعبأة مخاوف الجمهور، لكن البيانات المحدودة المتاحة تبدو مُطمئنة وفقا لأول تقرير تصدره المنظمة الدولية عن المخاطر الصحية المرتبطة بتناول الطعام والشراب.

وتدخل جزيئات البلاستيك في مصادر مياه الشرب من خلال ما يتسرب من مياه الصرف وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة. وتشير إلى أن عملية التعبئة والتغليف من أسباب وجود جزيئات البلاستيك في بعض قوارير المياه المعبأة.

لكن منظمة الصحة أوضحت أيضا أن الدراسات المتاحة حاليا عن مدى سُمية جزيئات البلاستيك محدودة موضحة أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لحسم بعض القضايا.

وتمثل جزيئات البلاستيك ثلاثة أنواع من المخاطر وهي الخطر المادي والكيميائي إلى جانب خطر تكون مستعمرات بكتيرية.

الخبراء الذين وضعوا هذا التقرير أكدوا أن على الرغم من أوجه القصور فيه فإنهم عملوا على أساس أسوأ الفرضيات ويثقون أن خطر دخول البلاستيك إلى مياه الشرب سيظل محدودا إذا تغيرت بعض البيانات.

والتلوث البلاستيكي منتشر على نطاق واسع في البيئة بحيث قد يتناول المرء ما يصل إلى خمسة جرامات من هذه المادة في الأسبوع أي ما يعادل التهام بطاقة ائتمانية وفقا لما ذكرته دراسة صدرت في يونيو حزيران وأُجريت بتكليف من الصندوق العالمي لحماية الطبيعة.

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