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كُتّاب وآراء
القرحة الفموية .. متى تستلزم استشارة الطبيب؟
قال معهد الجودة في القطاع الصحي إن القرحة الفموية عبارة عن مواضع ملتهبة تظهر في صورة بثور حمراء ذات طبقة بيضاء على الشفاه أو الجوانب الداخلية للوجنات.
وأوضح المعهد الألماني أن سبب ظهور القرحة الفموية غير معلوم على وجه الدقة، ولكنه يرجع على الأرجح إلى عوامل وراثية أو التوتر النفسي أو ضعف المناعة أو التغيرات الهرمونية.
وتعد القرحة الفموية مزعجة للغاية؛ حيث إنها تكن مصحوبة بألم ووخز وحرقان، غير أنها غالبا ما تتماثل للشفاء من تلقاء نفسها، علما بأنه يمكن علاج الحالات البسيطة منها بواسطة العقاقير المسكنة للألم في صورة جل أو غسول للفم.
وتستلزم القرحة الفموية استشارة الطبيب في حال استمرارها لمدة تزيد عن أسبوعين أو إذا كانت مصحوبة بمتاعب شديدة كتورم العقد اللمفاوية وانبعاث رائحة كريهة من الفم. وهنا يتم العلاج بالأقراص المثبطة للالتهابات، كما يمكن اللجوء للعلاج بالليزر.