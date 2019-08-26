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كُتّاب وآراء
كيف تحافظ على أمن الهاتف الجوال عند استخدام "الواي فاي" في العطلات
عند قضاء عطلة في مكان بعيد حيث تكون بيانات الهاتف محدودة أي غير موجودة، من المغري الاتصال بأي شبكة عامة "واي فاي" ممكنة للبقاء على اتصال بالأصدقاء والعائلة.
ولكن عند استخدام أي شبكة "واي فاي" من المهم التفكير في أمن البيانات.
وتقول كورنيليا شيلت من مجموعة صناعة الانترنت أن هذا يكون مهما بصفة خاصة إذا كان المرء يقوم بعملية مصرفية عبر إنترنت الموبايل وهو أمر حساس، ومن الأفضل استخدام شبكة خاصة افتراضية (في بي ان) أو بيانات هاتفك.
ويفضل قبل مغادرة البلاد إلى وجهتك الدولية التأكد من أن نظام التشغيل والبرامج الثابتة محدثة لأحدث نسخة. وهذا سوف يغلق أغلب الثغرات الأمنية ومن الجيد أيضا وجود برنامج مكافحة الفيروسات.
وتأكد من استخدام كلمات سر قوية وألا تستخدم نفس كلمة السر لكل خدمة تجريها. وتأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك على السحابة قبل السفر، في حال ضاع الهاتف أو سُرق.
ووجد استطلاع للرأي أجرته شركة "سيفي" (Civey) الألمانية أن نصف الألمان الذين يسافرون إلى الخارج يستخدمون "الواي فاي" أكثر مما يفعلون في الديار.