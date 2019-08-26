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كُتّاب وآراء
زجاجة الرضاعة تهدد أسنان طفلك!
حذرت مجلة "يونجه فاميليه" الألمانية من خطورة استخدام زجاجة الرضاعة باستمرار على صحة أسنان الأطفال؛ حيث إنه يرفع خطر إصابتهم بالتسوس.
وأوضحت المجلة المعنية بشؤون الأسرة أن شرب الطفل من زجاجة الرضاعة باستمرار، سواء كانت الزجاجة تحتوي على مشروبات محلاة بالسكر أو خالية من السكر، يتسبب في تخفيف اللعاب وإزالته عن سطح الأسنان، ما يعرض إمداد الأسنان بالمعادن للخطر.
ويمهد التسوس الطريق للبكتيريا والجراثيم للاستقرار في الأسنان التالفة وأنسجة العظام والأنسجة الرخوة المحيطة بالأسنان، وبعد ذلك الانتشار في الجسم بأكمله، الأمر الذي يشكل خطرا على الصحة العامة للطفل.
ولتجنب هذه المخاطر تنصح "يونجه فاميليه" الوالدين بالحرص على تقديم المشروبات للطفل في الكوب بمجرد أن يتمكن الطفل من الإمساك بالكوب بيده، وذلك في الشهر السادس أو السابع من عمره.