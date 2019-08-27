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لماذا يجب تناول الجوز يوميا؟

لماذا يجب تناول الجوز يوميا؟
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 27 غشت 2019 - 07:29

أشارت رابطة القلب الأمريكية إلى أن المسكرات عموما تعتبر من المواد الغذائية الصحية والمفيدة للغاية، وخاصة الجوز، لما له من تأثير إيجابي على وظائف القلب، حيث إنه يعمل على خفض ضغط الدم.

وقد اعتمدت الرابطة على نتائج دراسة أمريكية أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا، وقد شارك في هذه الدراسة 45 شخصا من الذين يعانون من زيادة الوزن مع ارتفاع قيم الكوليسترول في الدم زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد تراوح عمر المشاركين في الدراسة، التي استمرت لمدة 6 أسابيع، ما بين 30 و60 عاما، وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات.

وتناولت المجموعة الأولى من المشاركين الجوز ثلاث مرات يوميا مع وجبات الطعام، بينما تناولت المجموعة الثانية حمض ألفا لينولينيك، وهو أحد أحماض أوميغا 3 الدهنية والموجود في الجوز، ثلاث مرات يوميا مع وجبات الطعام، وحصلت المجموعة الثالثة على زيوت نباتية صحية أخرى تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة.

وأظهرت نتائج الدراسة الأمريكية أن المجموعة الأولى كانت الأكثر استفادة من غيرهم، حيث تحسنت صحة القلب والأوعية الدموية لديهم، ويعتقد الخبراء أن هذا التحسن يرجع إلى المواد النشطة بيولوجيا الموجودة في الجوز والتي تعمل على محاربة ارتفاع ضغط الدم، ولذلك يتعين على الأشخاص،الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تناول حفنة من الجوز يوميا.

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