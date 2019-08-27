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مطار ميونيخ يلغي 130 رحلة بسبب مسافر مفقود
الثلاثاء 27 غشت 2019 - 14:58
اضطر مطار مدينة ميونيخ الألمانية لإلغاء نحو 130 رحلة اليوم الثلاثاء بعد أن أوقفت الشرطة إجراءات الدخول وأخلت المبنى بحثا عن مسافر دخل مخرجا للطوارئ بطريق الخطأ.
وقال المطار إنه تم العثور على الرجل المفقود وهو إسباني لاحقا في صالة رقم 1 بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2. واستؤنفت إجراءات الدخول بعد إغلاق المطار لمدة أربع ساعات الأمر الذي أدى لتأخير كبير في الرحلات لما تبقى من اليوم.
وقدم المطار زجاجات مياه للمسافرين المنتظرين في يوم حار ومشمس بميونيخ.