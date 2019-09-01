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كُتّاب وآراء
"غوغل" تكتشف وجود ثغرات أمنية في هواتف "آيفون"
قال الباحثون في مشروع أمن المعلومات "بروجيكت زيرو" التابع لشركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة "غوغل" إنهم اكتشفوا العديد من مواقع الإنترنت التي تعرضت للقرصنة تمكنت من زرع برامج تجسس على هواتف مستخدمي الهواتف الذكية "آيفون" منذ سنوات.
وبحسب الباحثين فإنه إذا دخل المستخدم إلى أحد هذه المواقع باستخدام هاتف "آيفون" فإن الرسائل والصور وبيانات الموقع الموجودة على هاتفه الشخصي ستكون عرضة للسرقة.
وذكر موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن "غوغل" سلمت هذه النتائج لشركة "آبل" في وقت سابق من العام الحالي، وأنه تم سد هذه الثغرات في نفس تحديث برامج الحماية التي قضت على الثغرة الأمنية المعروفة باسم "فيس تايم".
وقال آيان بير من مشروع "بروجيكت زيرو" في رسالة عبر الإنترنت "لم يكن هناك أي تمييز في الاستهداف، مجرد الدخول إلى موقع تعرض للقرصنة كافية لكي ينجح القراصنة في مهاجمة جهازك ، وإذا نجح هذا فإنهم يتمكنون من زرع برنامج تجسس عليه.. ونحن نقدر عدد المستخدمين الذين يزورون هذه المواقع بالآلاف أسبوعيا".
وأشار موقع "سي نت" إلى أن الثغرات الأمنية نادرة بالنسبة لهواتف "آيفون" المعروفة عادة بأنها تحظى بدرجة تأمين عالية للغاية. وتعرض "آبل" جوائز تصل إلى مليون دولار لمن يكتشف ثغرة أمنية في أجهزتها. وغالبا ما يكون من الصعب اختراق هواتف آيفون والتي عادة ما تتم من خلال عمليات تجسس تقوم بها دول.
وأشارت "غوغل" إلى أن الثغرة الأمنية موجودة في الهواتف التي تعمل بنظم التشغيل من الإصدار "آي.أو.إس 10" إلى الإصدار الحالي "آي.أو.إس12" وهو ما يعني أن القراصنة استهدفوا مستخدمي "آيفون" منذ أكثر من عامين على الأقل.