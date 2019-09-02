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كُتّاب وآراء
ديك شرس يتسبب في مقتل عجوز أثناء قيامها بجمع البيض
تسبب ديك في قتل امرأة مسنة أثناء قيامها بجمع البيض بمزرعتها بولاية جنوب أستراليا، وفقا لما ذكره إخصائي في علم الأمراض اليوم الإثنين.
وقال روجر بيارد، أستاذ علم الأمراض بجامعة أديلايد في بحث علمي إن المرأة (76 عاما) توجهت إلى حظيرة دواجن بمزرعتها الريفية، عندما قام ديك شرس بمهاجمتها ونقرها في أسفل ساقها، مما تسبب بإصابتها بنزيف بأوردتها المتمددة وسقوطها على الأرض.
وأضاف بيارد، في تصريحات لهيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بي سي) أنه من المهم إدراك خطورة النزيف من الأوردة المتمددة (دوالي الساقين) وقال: إن هذا الحادث يدفعنا إلى إدراك مدى إمكانية تعرض كبار السن للخطر، إذ أنه من السهل للغاية تعرض دوالي الساقين للضرر.
وركزت دراسة بيارد التي نشرت مؤخرا في دورية الطب الشرعي، على المخاطر بالنسبة لكبار السن الذين يعانون من دوالي الساقين.