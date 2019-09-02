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كُتّاب وآراء
متاعب صحية شائعة .. أسباب احتباس السوائل بالجسم وطرق الوقاية
قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن احتباس السوائل بالجسم يعد من المتاعب الصحية المزعجة، خاصة خلال فصل الصيف؛ حيث إنه يتسبب في تورم السيقان والأقدام والأذرع والأيدي.
وأوضح المركز أن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية، ما يتسبب في تراكم المزيد من السوائل في الأنسجة، مشيرا إلى أن احتباس السوائل يهاجم المرأة بصفة خاصة خلال النصف الثاني من الدورة الشهرية.
وأضاف المركز أنه يمكن محاربة احتباس السوائل بالجسم من خلال التغذية السليمة؛ حيث ينبغي الامتناع عن تناول السكر والملح لمدة أسبوع، مع الإكثار من الخضروات والفواكه الغنية بالبوتاسيوم، الذي يعمل على إدرار البول كالموز والأناناس والكيوي والجزر والفلفل الأحمر والكرنب والشمر والكرفس والطماطم.
ومن المهم أيضا شرب الماء بكمية كافية؛ حيث يعمل الماء على طرد السموم من الجسم.
وإلى جانب التغذية السليمة يمكن مواجهة احتباس السوائل بالجسم من خلال المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية والحمامات التبادلية (ساخن/بارد) والتخلي عن الملابس الضيقة ورفع الساقين لأعلى من وقت إلى آخر.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة احتباس السوائل بالجسم، فيجب حينئذ استشارة الطبيب؛ حيث إنه قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة.