القضاء الفرنسي يقف إلى جانب الديك "موريس": من حقّه الصياح

هسبريس - د.ب.أ

انحازت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، إلى "موريس"، أشهر ديك في البلاد حاليا، حيث قضت بأنه من الممكن أن يستمر الديك المثير للجدل، في الصياح بسلام، في المكان الذي يعيش به في جزيرة إيل دوليرون الواقعة في غرب البلاد.

وأكدت محكمة روشفور لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، أنها أمرت أيضا أصحاب الشكوى - وهم جيران موريس - بدفع مبلغ 1000 يورو (1104 دولارات)، كتعويض لصاحبة الديك.

وكان جيران موريس، وهم أصحاب بيوت خاصة بقضاء العطلات في الجزيرة، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الفرنسية، أخذوا مالكته إلى المحكمة، زاعمين أن صياح الديك كان مصدر إزعاج بالنسبة لهم.