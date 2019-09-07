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الرئيسية | منوعات | سلسلة "إتش آند إم" توقف استيراد الجلود البرازيلية مؤقتا بسبب الأمازون

سلسلة "إتش آند إم" توقف استيراد الجلود البرازيلية مؤقتا بسبب الأمازون

سلسلة "إتش آند إم" توقف استيراد الجلود البرازيلية مؤقتا بسبب الأمازون
هسبريس- إفي
السبت 07 شتنبر 2019 - 09:24

أعلنت سلسلة متاجر الملابس السويدية "إتش آند إم" وقف استيراد الجلود القادمة من البرازيل مؤقتا بسبب الأزمة البيئية التي أحدثتها حرائق غابات الأمازون.

وذكرت الشركة السويدية في بيان "بسبب الحرائق الخطيرة في الجزء البرازيلي من الأمازون وارتباطها بتربية الماشية قررنا وقف شراء الجلود من البرازيل مؤقتا".

وبهذا القرار تنضم "إتش آند إم" لشركات مثل "في إف كوربوريشن" الأمريكية المالكة لماركتي "فانس" وتيمبيرلاند" التي ألغت الأسبوع الماضي استيراد الجلود البرازيلية.

وقررت "في إف كوربوريشن" عدم الاستمرار في استيراد الجلود البرازيلية حتى "تتأكد" من أن المواد المستخدمة في المنتجات "لا تساهم في الإضرار بالبيئة في البلاد".

وطالبت شركات ملابس وأحذية عالمية في الأسابيع الأخيرة توضيحات من مصنعي الجلود في البرازيل حول مصدر واستدامة منتجاتهم "بسبب أنباء تربط حرائق الأمازون بالنشاط التجاري الزراعي"، بحسب مركز صناعات الجلود في البرازيل.

وسجلت غابات الأمازون في البرازيل خلال غشت الماضي 30 ألفا و901 بؤرة حريق، ما يزيد ثلاث مرات عن نفس الشهر العام الماضي، وفقا لما كشفه مؤخرا المعهد الوطني لبحوث الفضاء في البرازيل.

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