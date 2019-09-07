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الرئيسية | منوعات | مثير .. سيدة هندية في سن السبعين تضع توأمين

مثير .. سيدة هندية في سن السبعين تضع توأمين

مثير .. سيدة هندية في سن السبعين تضع توأمين
هسبريس - رويترز
السبت 07 شتنبر 2019 - 12:10

وضعت امرأة هندية تبلغ من العمر 74 عاما توأمين من خلال علاج الإخصاب خارج الرحم.

ولم تتمكن ييراماتي مانجاياما من منطقة جونتور جنوب الهند من الحمل بعد زواجها من زوجها في عام 1962.

قال طبيبها إن مانجياما حملت في التوأم من أول مرة خضعت فيها لعملية تلقيح اصطناعي وظلت تحت مراقبة ثلاثة فرق من المتخصصين.

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