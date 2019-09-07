مثير .. سيدة هندية في سن السبعين تضع توأمين

هسبريس - رويترز

وضعت امرأة هندية تبلغ من العمر 74 عاما توأمين من خلال علاج الإخصاب خارج الرحم.

ولم تتمكن ييراماتي مانجاياما من منطقة جونتور جنوب الهند من الحمل بعد زواجها من زوجها في عام 1962.

قال طبيبها إن مانجياما حملت في التوأم من أول مرة خضعت فيها لعملية تلقيح اصطناعي وظلت تحت مراقبة ثلاثة فرق من المتخصصين.