24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:34
|07:03
|13:30
|16:59
|19:48
|21:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- القضاء ينصف تلميذا
- قصيدة تحيي العظام وهي رميم!؟
- ذكريات الدخول المدرسي
- "ملاعب القرب" تعوّض مشروع استثمار كبير هُدِم بـ"غضبة ملكية"
- الجزولي .. بطل عالمي ينشد الدعم المالي لبلوغ "أولمبياد طوكيو"
موقع أوجگال في بني ملال .. وجهة سياحية وخزان للتراث الإنساني (5.00)
"جبهة التعريب" تخوض معركة ميدانية في مواجهة "فرنسة التعليم" (5.00)
"الرواية المسافرة" .. مبادرة تهدف إلى تسفير الكتب لتشجيع القراءة (5.00)
عندما وصفَ بوعبيد معدّي أوّل دستور للمملكة بـ"صْحاب الكارطا" (5.00)
"ملاعب القرب" تعوّض مشروع استثمار كبير هُدِم بـ"غضبة ملكية" (4.50)
- "جبهة التعريب" تخوض معركة ميدانية في مواجهة "فرنسة التعليم" - (68)
- سيناريو خروج "الأحرار" إلى المعارضة يطرق باب التعديل الحكومي - (66)
- تنامي الإجرام وضعف الحملات الأمنيّة يقضّان مضجع ساكنة البيضاء - (57)
- العثور على جثة ربانة مغربية وحطام طائرة بكندا - (52)
- قتلى وجرحى ومفقودون في انقلاب حافلة بالرشيدية - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أعراض إصابة شعر الطفل بالقمل
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن بعض الأعراض تدل على إصابة شعر الطفل بالقمل، هي: الحكة في فروة الرأس وتورم العقد اللمفاوية وإكزيما في مؤخرة العنق واضطرابات النوم؛ نظرا لأن حشرات القمل تكون قمة نشاطها ليلا.
وأضافت الرابطة أنه يجب استشارة الطبيب فور التحقق من إصابة شعر الطفل بالقمل للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، مشيرة إلى أنه يتم القضاء على القمل بواسطة مستحضرات تحتوي على السيليكون أو الزيوت المعدنية.