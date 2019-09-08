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أعراض إصابة شعر الطفل بالقمل

أعراض إصابة شعر الطفل بالقمل
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 08 شتنبر 2019 - 13:36

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن بعض الأعراض تدل على إصابة شعر الطفل بالقمل، هي: الحكة في فروة الرأس وتورم العقد اللمفاوية وإكزيما في مؤخرة العنق واضطرابات النوم؛ نظرا لأن حشرات القمل تكون قمة نشاطها ليلا.

وأضافت الرابطة أنه يجب استشارة الطبيب فور التحقق من إصابة شعر الطفل بالقمل للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، مشيرة إلى أنه يتم القضاء على القمل بواسطة مستحضرات تحتوي على السيليكون أو الزيوت المعدنية.

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