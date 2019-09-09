5 علامات تدل على نقص البروتين!

هسبريس - د.ب.أ

قالت الجمعية الألمانية إنه يمكن الاستدلال على نقص البروتين بالجسم من خلال بعض العلامات مثل تراجع الكتلة العضلية وتساقط الشعر وتورم الذراعين والساقين والشعور الدائم بالجوع وكثرة الإصابة بالأمراض.

وأوضحت الجمعية أن البروتين يتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ حيث إنه يمثل أحد المصادر المهمة للطاقة ويمد الجسم بأحماض أمينية حيوية ويساعد على تجدد الخلايا والأنسجة.

وأضافت أن المرء يحتاج إلى البروتين يوميا بكمية تتراوح بين 0.8 و2 جرام لكل كيلوجرام من الوزن، وبناء على ذلك يحتاج شخص يبلغ وزنه 60 كجم إلى 120 جراما من البروتين يوميا.

وتنقسم المصادر الغذائية للبروتين إلى حيوانية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، ونباتية مثل البقوليات كالعدس.