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الرئيسية | منوعات | الغرق يسلب حياة مشاركين باحتفالات "الإله جانيش" في الهند

الغرق يسلب حياة مشاركين باحتفالات "الإله جانيش" في الهند

الغرق يسلب حياة مشاركين باحتفالات "الإله جانيش" في الهند
هسبريس - إفي
الجمعة 13 شتنبر 2019 - 10:19

لقي 13 شخصا حتفهم إثر غرق قاربين في بحيرة جهوتي جهيل بمدينة بوبال، عاصمة ولاية ماديا براديش الهندية، وذلك أثناء الاحتفالات بمهرجان جانيش.

ووقع الحادث حين غرق قاربان متصلان كان على متنهما 19 شخصا؛ وكانا يشاركان في مراسم إغراق "الإله جانيش" (رأس الفيل) ضمن احتفالات هذا المهرجان الهندوسي.

وأشارت السلطات إلى أنه تم انتشال 11 جثة، ثم أطلق البحث عن الجثتين الباقيتين، في حين تمكن ستة آخرون من السباحة حتى البر.

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