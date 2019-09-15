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الرئيسية | منوعات | "غوغل إيرث" تساعد في كشف غموض اختفاء رجل منذ 22 عاما

"غوغل إيرث" تساعد في كشف غموض اختفاء رجل منذ 22 عاما

"غوغل إيرث" تساعد في كشف غموض اختفاء رجل منذ 22 عاما
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 15 شتنبر 2019 - 21:39

ساهمت خدمة الخرائط الرقمية "غوغل إيرث" في كشف غموض اختفاء شخص أمريكي بعد مرور حوالي 22 عاما على اختفائه.

كان "ويليام إيرل مولدت" قد اختفى وهو في طريق عودته من ملهى ليلي بمدينة لانتانا في ولاية فلوريدا الأمريكية يوم 7 نونبر 1997، ولم يتم العثور على أي أثر له منذ ذلك التاريخ.

وأجرت الشرطة تحقيقات مكثفة لكشف مصير الرجل، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى شيء، ليتم وقف التحقيقات في يوم 28 غشت الماضي عندما كان أحد مساحي العقارات، ينظر في صورة لتطبيق "غوغل إيرث" حيث لاحظ وجود سيارة مطمورة داخل بركة في قطعة أرض يتم تجهيزها للبناء في منطقة ويلنغتون بولاية فلوريدا.

وأشار موقع "شارلي بروجيكت" الأمريكي المهتم بقضايا المفقودين الذين لم يتم اكتشاف مصيرهم إلى أن "المثير للدهشة، أن السيارة كانت ظاهرة بوضوح في صور الأقمار الصناعية التي تستخدمها خدمة غوغل إيرث، والتي تم التقاطها منذ 2007 للمنطقة، لكن لم يلتفت إليها أحد قبل 2019".

وبعد إبلاغ شرطة المنطقة، عن اكتشاف سيارة مطمورة في هذه المنطقة، تبين وجود بقايا جثة داخلها، ليسفر فحص الطبيب الشرعي للجثة عن تحديد هوية صاحبها وهو "ويليام إيرل مولدت" المختفي منذ 1997.

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