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تقرير يكشف تزايد مخاطر القرصنة الإلكترونية على الصناعات الغذائية

تقرير يكشف تزايد مخاطر القرصنة الإلكترونية على الصناعات الغذائية
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 11:46

كشف تقرير لجامعة مينيسوتا الأمريكية أن القرصنة الإلكترونية أصبحت تشكل خطرا متزايدا على الصناعات الغذائية.

وأفاد التقرير الذي أصدره معهد حماية الغذاء التابع للجامعة أن قراصنة الإنترنت أصبحوا يشكلون خطورة على صناعة الغذاء بشكل عام عن طريق إحداث عمليات تلوث للأغذية وإتلاف المعدات التي تستخدم في عمليات التصنيع والتسبب في أضرار بيئية، وكذلك تكبيد الشركات خسائر مالية ضخمة.

وتضمن التقرير الذي أورده الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورغ"، المتخصص في مجال التكنولوجيا، مجموعة من الإرشادات والنصائح التي يتعين الالتزام بها في مواجهة مخاطر القرصنة الإلكترونية.

وأكد الفريق الذي أعد التقرير أن القرصنة الإلكترونية نادرا ما كانت تلتفت من قبل إلى الصناعات الغذائية مثل الشركات التي تقوم بتصنيع ومعالجة المواد الغذائية المختلفة، ولكن الخبراء يعتقدون أن هذه الصناعة تحتوي على كثير من نقاط الضعف التي تجعلها هدفا سهلا للقرصنة الإلكترونية، وبالتالي لابد من الاستعداد جيدا لمواجهة هذه الهجمات.

ونقل "فيز دوت أورغ" عن ستيفن ستيرينغ رئيس الفريق الذي أعد التقرير، قوله: "لم تكن الصناعات الغذائية من قبل هدفا لهجمات القرصنة الإلكترونية التي تتعرض لها شركات الطاقة والمؤسسات المالية وغيرها، غير أنه مع اتجاه تلك الجهات لتعزيز دفاعاتها، فإن قراصنة الإنترنت سوف يبدؤون البحث عن أهداف أسهل".

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