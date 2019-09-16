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كُتّاب وآراء
نصائح ذهبية لقياس ضغط الدم
قالت مؤسسة القلب الألمانية إنه ينبغي قبل قياس ضغط الدم مراعاة بعض النقاط الهامة للحصول على نتائج قياس سليمة.
وأوضحت المؤسسة أنه ينبغي قبل إجراء القياس أخذ قسط من الراحة لمدة لا تقل عن 5 دقائق، مع مراعاة تجنب أي إجهاد وعدم تناول الشاي الأسود والقهوة.
وعند إجراء القياس ينبغي أن يكون العضد (الجزء العلوي من الذراع) على مستوى ارتفاع القلب. كما ينبغي إجراء القياس الأول بكلا الذراعين، وبعد ذلك يتم استخدام الذراع ذي القيمة الأعلى في كل مرات القياسات التالية.
وينبغي إجراء القياس بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات متتالية بفاصل زمني نصف دقيقة، ويعتمد التشخيص على متوسط آخر قياسين. وفي حال ارتفاع ضغط الدم ينبغي إجراء القياس عدة مرات في اليوم وفي عدة أيام خلال الأسبوع.
ونظرا لأن ارتفاع ضغط الدم قد تترتب عليه عواقب وخيمة كالأزمات القلبية والسكتات الدماغية؛ لذا يجب علاجه على وجه السرعة بواسطة الأدوية الخافضة لضغط الدم، إلى جانب إتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع إنقاص الوزن والإقلال من الملح والإقلاع عن الخمر.