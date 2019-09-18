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كُتّاب وآراء
متاعب صحية تعيق التنفس وبلع الطعام .. ما أسباب تورم اللسان؟
قال البروفيسور بيتر يورين إن تورم اللسان يعد من المتاعب الصحية المزعجة للغاية؛ حيث إنه يعيق التنفس وبلع الطعام.
وأوضح جراح الفم والأسنان الألماني أن تورم اللسان يحدث نتيجة لتجمع سائل بالنسيج، مشيرا إلى أنه عادة ما يكون مصحوبا باحمرار وطبقة بيضاء مع الشعور بألم وخدر.
وأضاف يورين أن تورم اللسان له أسباب عدة، أبرزها الحرق بفعل تناول أطعمة أو مشروبات ساخنة للغاية أو الالتهابات كالتهاب اللثة أو استجابات تحسسية تجاه أطعمة معينة. كما قد يرجع التورم إلى بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم.
وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تورم اللسان وعلاجه.
وبشكل عام أكد البروفيسور الألماني على أهمية العناية بنظافة اللسان أيضا؛ حيث ينبغي تنظيفه بانتظام لإزالة الطبقة البيضاء المتراكمة عليه بواسطة كاشطة اللسان أو فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.