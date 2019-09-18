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الشرطة تأمر الجامعات بالتجسس على الطلاب المسلمين في تايلاند

الشرطة تأمر الجامعات بالتجسس على الطلاب المسلمين في تايلاند
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 16:23

دعت جماعة للطلاب المسلمين في تايلاند الشرطة الأربعاء إلى إلغاء أمر يطلب من الجامعات توفير "معلومات استخباراتية" عن الطلاب المسلمين ونشاطاتهم في البلد الذي تدين أغلبيته بالبوذية.

ويشكل المسلمون ثاني أكبر مجموعة دينية في تايلاند، ويقيم معظمهم في الولايات الواقعة أقصى جنوب البلاد، والتي تشهد منذ 2004 نزاعا بين المتمردين الانفصاليين الملايو المسلمين والسلطات التايلندية.

وتتهم جماعات حقوقية الدولة بالقيام بحملات مكثفة ضد أغلبية الملايو المسلمين في تلك المنطقة الخاضعة للحكم العسكري.

والأسبوع الماضي أصدر "مكتب الفرع الخاص" أمرا إلى الجامعات في جميع أنحاء البلاد بتقديم "معلومات استخباراتية" عن الطلاب المسلمين ونشاطاتهم في الجامعات، حسب ما صرح المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتانشاروين لوكالة فرانس برس الثلاثاء، بسبب ما قال إنها "أسباب أمنية".

وأثارت تلك الأنباء غضب المسلمين، ودعا "اتحاد الطلاب المسلمين في تايلاند" البرلمان إلى "إلغاء" الأمر.

وصرح رئيس الاتحاد اشرف اواي أمام البرلمان بأن الأمر "يشكل كذلك شكلا من أشكال التمييز الذي ينتهك الدستور"، وأضاف أن "مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها..يمكن أن تخلق انقسامات بين الطلاب المسلمين وغيرهم من الطلاب في الجامعة والمجتمع"، وزاد أن الاتحاد علم بأن الشرطة طلبت معلومات عن الطلاب المسلمين من ثلاث جامعات كبيرة على الأقل.

ودافع قائد الجيش الذي تحول إلى رئيس للوزراء، برايوت تشان-او-تشا، الثلاثاء، عن مكتب الفرع الخاص، ونفى أن يشكل "إنشاء قاعدة بيانات" انتهاكا لحقوق الناس، وصرح للصحافيين: "لا يمكن أن نعتقل أي شخص لم يرتكب خطأ".

وقال سوناي فاسوك من منظمة هيومن رايتس ووتش إن تصريحات برايوت تظهر "توجها مقلقا بتزايد الإسلاموفوبيا في تايلاند"، وصرح: "هذا تمييز توافق عليه السلطات"، مضيفا أن الدستور التايلندي يحظر صراحة التمييز ضد جماعات دينية أو إثنية مختلفة، كما أكد أن ذلك "يمكن أن يزيد من تطرف المسلمين في الجنوب ويفاقم النزاع".

ومنذ عام 2004، تشهد تايلاند ذات الغالبية البوذية تمرداً انفصالياً في معظم الأقاليم الحدودية مع ماليزيا، والتي تضمّ غالبية مسلمة، في نزاع أسفر حتى الآن عن مقتل 7 آلاف شخص، غالبيتهم من المدنيين.

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