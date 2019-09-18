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الرئيسية | منوعات | تحذير عالمي: "عدوى فيروسية" سريعة الانتشار تهدد بقتل عشرات الملايين

تحذير عالمي: "عدوى فيروسية" سريعة الانتشار تهدد بقتل عشرات الملايين

تحذير عالمي: "عدوى فيروسية" سريعة الانتشار تهدد بقتل عشرات الملايين
كيت كيلاند من لندن
الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 19:12

حذرت لجنة خبراء دولية من أن العالم يواجه تهديدا متناميا من أمراض وبائية قد تقتل ملايين الأشخاص وتلحق ضررا جسيما بالاقتصاد العالمي، وطالبت الحكومات بضرورة العمل على الاستعداد للحد من هذا الخطر.

وحذر مجلس رصد التأهب‭ ‬ العالمي، الذي انعقد بمشاركة مجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، من أن الأمراض الفيروسية التي تتحول إلى أوبئة مثل الإيبولا والإنفلونزا ومرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارز)، يصعب بشكل متزايد التحكم فيها في عالم يشهد نزاعات طويلة الأمد ودول هشة وهجرة قسرية.

وقال المجلس في تقرير صدر اليوم الأربعاء "التهديد بتفشي وباء حول العالم تهديد حقيقي.

"إن عدوى سريعة الانتشار يمكنها أن تقتل عشرات الملايين وتعطل الاقتصادات وتزعزع الأمن الوطني".

وذكر التقرير أنه بينما تبذل بعض الحكومات والمنظمات الدولية جهودا لتكون في حالة يقظة وتأهب لتفش واسع للأمراض منذ انتشار الإيبولا في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، إلا أن هذه الجهود "غير كافية على الإطلاق".

وأضافت جرو هارلم برونتلاند، المديرة العامة السابقة لمنظمة الصحة العالمية والتي رأست اجتماع المجلس، أن الأساليب المتبعة حاليا في التعامل مع الأمراض وحالات الطوارئ الصحية "تتسم بدوامات من الذعر والإهمال".

وأشار التقرير إلى وباء "الإنفلونزا الإسبانية" الذي تفشى عام 1918 وأودى بحياة ما يُقدر بخمسين مليون شخص. وقال إنه مع سفر أعداد هائلة من البشر في أنحاء العالم بالطائرات يوميا يمكن أن يتفشى حاليا وباء مماثل ينتشر خلال أقل من 36 ساعة ويقتل ما يُقدر بين 50 و80 مليون شخص ويقضي على نحو خمسة في المئة من اقتصاد العالم.

وفي حالة ظهور وباء فإن الكثير من أنظمة الصحة، لاسيما في الدول الفقيرة، ستنهار.

وقال أكسيل فان تروتسنبرج، نائب رئيس البنك الدولي وعضو المجلس، "يفاقم الفقر والضعف تفشي الأمراض المعدية ويساعدان في توفير الظروف الملائمة للأوبئة".

ودعا تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الحكومات إلى "الانتباه للدروس التي نتعلمها من تفشي (هذه الأمراض الوبائية)" وإلى "الاستعداد قبل نزول البلاء" وطالبها بضرورة الاستثمار في تعزيز أنظمة الصحة وضخ مزيد من التمويل لأغراض البحث العلمي وتحسين التنسيق وأنظمة الاتصال السريع ومراقبة التقدم بشكل مستمر.

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - عسكري منبود مطرود مضلوم الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 19:35
ياربي ياربي تجي تخلصنا من هاد الدل لعايشين فيه مع هاد المسؤولين والجنرالات الضالمين ومتخلي حتى واحد تخلي الناس الشرفاء لهوما الغرب الديمقراطيين
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-5
2 - مهدي الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 19:40
العنوان المناسب هو : المختبرات الغربية تستعد لنشر فيروس قاتل جديد
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17
3 - سعاد الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 19:42
في بلدي الحبيب لا انتظر شيءا من المسوولين لكي نتجنب المرض او الوباء ننتظر فقط اللطف من الله جل علاه لانه هو الوحيد القادر على حمايتنا من اَي مكروه
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4
4 - سبيطار الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 19:42
حنا لحمدو لله ماهبيييين مزيان
كل سبيطار يا سبيطار. هههه
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1
5 - عزيز الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 19:45
هاهما تاني غادي خلقو لينا فاش انتلاهاو مثل ايبولا وداكشي مشاكيل هادي هههه
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1
6 - فجيج الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 19:47
السلام عليكم ليكن يقيننا في الله ونتوجه اليه بالدعاء والرجوع اليه ونستعد للتوبة حتى نلق الله بوجه سليم
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4
7 - omar الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 19:49
لا افهم ما محل المديرة السابقة لمنظمة الصحة العالمية من الإعراب
هل جاءت الان بتقول لنا ما لم تقله حين كانت في المسؤولية او عذاب الضمير دفعها لهذا
سيدتي
كوارث منظمتك افتك من الأمراض والاوبءة
الا تذكرين المليارات التي صرفت الإقتناء لقاحات ضد اوبءة اتضح في الأخير ان تضخيماتكم الموضوع هو من جعل منها حقيقة
والحقيقة الآن اننا لا ندري انصدقك ام نتجاهل كلامك لانك كذبت علينا مرارا من قبل
من يضمن لنا انك الان تقولين الحقيقة او ان هذا هو الحقيقة
معذرة سيدتي
اذا كذبت علينا وانت في مركز المسؤولية فحري بنا ان لا نصدقك وانت الآن خارج دائرة المسؤولية
wait and see
كما تقولون
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8 - مواطن من تسلطانت الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 19:56
لاحول ولا قوة إلا بألله أجي تشوفو ألوباء أللي كنعيشو أغلبية ألشباب ماخدام معندو باش يمشي حتى ألحمام عاد أللي مزوج مسكين وعندو ألأولاد مدابز غير مع ألمعيشة وكثرة ألمصاريف هذ هو ألوباء ألخطير أللي كيقتلنا كل نهار
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2
9 - khalilnederland الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 20:12
كذبة عالمية جديدة لحصد المزيد من المال وتفتيت الدول . متل فيروس الخنازير في المكسيك الذى جعل الدول تخصص الملايين لاقتناء الدواء تم الابيلا وهاهو فيروس جديد لان بيع السلاح وإنشاء الحروب لم يعد كافيا للمافيا العالمية لا يوجد ولن يكون هذا الفيروس فهمتم وسجلو هذا الرد وشكرا
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2
10 - نتغيري الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 20:14
حنا لمغاربا عندنا سبيطارات مجهدييين بزاف .... معدناش مناش نخافو ####
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11 - رضى الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 20:21
تخطيط صهيوني أمريكي لنشر الوباء حول العالم .لتجربة دواء جديد باهض الثمن .الله اكبر ولله الحمد ...
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