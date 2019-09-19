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تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا

تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا
هسبريس - د .ب .أ
الخميس 19 شتنبر 2019 - 18:11

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الخضروات والفواكه تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن ومركبات النبات الثانوية المهمة للصحة؛ لذا فهي توصي بتناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا.

وأوضحت الجمعية أنه ينبغي تناول 3 حصص من الخضروات وحصتين من الفواكه بواقع 400 غرام من الخضروات و250 غرام من الفواكه.

ومن ناحية أخرى أشارت الجمعية إلى أنه لا يجوز تناول البطاطس نيئة؛ نظرا لاحتوائها على مادة "سولانين" الضارة، والتي تتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي كآلام البطن والإسهال والقيء، علما بأن الطهي يقضي على هذه المادة. ويسري ذلك أيضا على البقوليات كالعدس والبازلاء والفاصولياء.

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