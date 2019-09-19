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كُتّاب وآراء
إيران تسمح للنساء بالتواجد في ملاعب كرة القدم خلال المباريات الدولية
قال مسعود سلطاني فار، وزير الرياضة الإيراني، إنه سيتم السماح للإيرانيات بالتواجد في ملاعب كرة القدم لحضور مباريات منتخب الرجال.
وكتب سلطاني فار في بيان :"تم عمل كل التجهيزات اللازمة لكي تتمكن السيدات من متابعة المباريات من الملعب، على أن تتابع المباريات الدولية للمنتخب في البداية".
وفي ملعب آزادي بالعاصمة طهران، حيث يلعب المنتخب الإيراني أغلب مبارياته والذي سيستضيف فيه مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، تم إعداد مداخل منفصلة ومدرجات ودورات مياه.
وقال سلطاني فار إنه تيكون هناك قوات شرطة إضافية لضمان دخول وخروج السيدات من وإلى الملعب بأمان.
وتم منع السيدات من حضور مباريات كرة القدم في إيران لمدة أربعة عقود. وفي وقت سابق قامت سيدة بقتل نفسها حرقا احتجاجا، على تلقيها عقوبة سجن لمحاولة حضور مباراة أحد الأندية.