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كُتّاب وآراء
مصائب "فيسبوك" تتوالى .. موظف ينتحر بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمقر الشركة
لقي شخص مصرعه الخميس في واقعة وصفتها الشرطة بـ"انتحار محتمل" بمقر شركة (فيسبوك) الرئيسي في مدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الرابع.
وكشفت شرطة مينلو بارك عبر بيان لها أنها تلقت مكالمة هاتفية أبلغ فيها عن إلقاء شخص بنفسه من الطابق الرابع، وأنها لدى وصول عناصرها إلى المكان وجدوا أن الرجل قد فارق الحياة.
من جانبها، أعلنت الشركة الأمريكية أن الضحية هو أحد موظفيها، وأنها تقدم "كل التعاون مع الشرطة في تحقيقاتها وكل الدعم" لباقي العاملين.
جدير بالذكر أن الشركة التي يرأسها مارك زوكربرغ طالتها خلال الأعوام الأخيرة عدة فضائح أضرت كثيرا بصورتها ومعنويات العاملين بها.