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الرئيسية | منوعات | مصائب "فيسبوك" تتوالى .. موظف ينتحر بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمقر الشركة

مصائب "فيسبوك" تتوالى .. موظف ينتحر بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمقر الشركة

مصائب "فيسبوك" تتوالى .. موظف ينتحر بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمقر الشركة
هسبريس - إفي
الجمعة 20 شتنبر 2019 - 12:50

لقي شخص مصرعه الخميس في واقعة وصفتها الشرطة بـ"انتحار محتمل" بمقر شركة (فيسبوك) الرئيسي في مدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الرابع.

وكشفت شرطة مينلو بارك عبر بيان لها أنها تلقت مكالمة هاتفية أبلغ فيها عن إلقاء شخص بنفسه من الطابق الرابع، وأنها لدى وصول عناصرها إلى المكان وجدوا أن الرجل قد فارق الحياة.

من جانبها، أعلنت الشركة الأمريكية أن الضحية هو أحد موظفيها، وأنها تقدم "كل التعاون مع الشرطة في تحقيقاتها وكل الدعم" لباقي العاملين.

جدير بالذكر أن الشركة التي يرأسها مارك زوكربرغ طالتها خلال الأعوام الأخيرة عدة فضائح أضرت كثيرا بصورتها ومعنويات العاملين بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حسام الرباط الجمعة 20 شتنبر 2019 - 13:13
في عام 2004، قامت شركة "كونكت يو" التي أسسها مجموعة من أصدقاء زوكربيرغ برفع دعوى قضائية ضد موقع فيسبوك، حيث ذكرت الشركة أن زوكربيرغ قد دخل بعقد شفوي تم بينهم بشأن تأسيس فيسبوك، وأنه قام بسرقة الأفكار التي وضعوها حول الموقع،[واستخدام الكود الرئيسي الخاص بهم. وقد توصلت الأطراف المتنازعة إلى اتفاق تسوية سري في شهر فبراير من عام 2008. وفي عام 2008، حاولت شركة "كونكت يو" إبطال تلك التسوية ولكن دون جدوى، حيث ادعت أن فيسبوك قلل من قيمته الحقيقية عند إجراء مفاوضات التسوية.وعلى الرغم من أن ذلك الاتفاق عقد سرًا، فإن الشركة القانونية التي تمثل كونكت يو أعلنت من دون قصد عن قيمة التسوية والتي بلغت 65 مليون دولار.
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