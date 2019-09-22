تجربة سريرية غير مرخصة لمرضى "باركنسون" و"ألزهايمر" في فرنسا

هسبريس - أ.ف.ب

تم، بمحض الصدفة، الكشف عن تجربة سريرية "غير مرخصة" أجرت على 350 مريضا مصابا بباركنسون أو الزهايمر داخل دير مسيحي يقع بالقرب من مدينة بواتييه، غرب فرنسا. وخارج أي سياق قانوني، بادرت مؤسسة فرنسية، تعرف باسم "صندوق جوزيفا"، بتجربة جزئيات لا تعرف آثارها على المرضى. وأحالت وزيرة الصحة الفرنسية القضية للنيابة العامة.

أحالت وزيرة الصحة الفرنسية أنيس بوزان قضية شائكة وصفتها بالـ"فضيحة" إلى النيابة العامة، بعد أن حظرت وكالة الأدوية الفرنسية تجربة سريرية تم إجراؤها خارج نطاق القانون على 350 مريضا مصابا بباركنسون أو الزهايمر في أحد الأديرة المسيحية الواقعة بالقرب من مدينة بواتييه، غرب فرنسا.

التجربة كانت تتم بوضع لاصقات على المرضى تحتوي على جزئيتين، هما الفالنتونين و6-ميتوكسي-هرمالان، على أمل معالجة عدة اضطرابات عصبية، مثل مرض باركنسون وألزهايمر واضطرابات النوم.

وأشارت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية (أنسيم) إلى أن هاتين الجزئيتين قريبتان من الميلاتونين التي غالبا ما تستخدم لتحسين نوعية النوم لكنه غير موصى بها لبعض الفئات بسبب آثارها الجانبية.

وبعد أن يقضوا المرضى الليل في الدير تتم سحب عينة من دمهم في اليوم التالي. وكشفت "أنسيم" أمر هذه التجربة خلال تفتيش دوري أجرته في مختبر كانت ترسل إليه عينات الدم هذه

وكانت هذه التجربة "غير القانونية" تجرى بمبادرة من مؤسسة تعرف بـ "صندوق جوزيفا" يتولى نيابة الرئاسة فيها البروفسور هنري جوايو المعروف بمواقفه الجدلية في فرنسا خصوصا بسبب معارضته التلقيح.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزان "إنها فضيحة وقد أحيلت القضية إلى النيابة العامة وستطلق ملاحقات قضائية". وبالإضافة إلى حظر هذه الأنشطة، وهو قرار يعود للشرطة الصحية، كما أعلنت (أنسيم) "إحالة القضية إلى القضاء"، أي القسم المعني بشؤون الصحة في النيابة العامة في باريس.

وقال برنار سيلي مدير التفتيش في "أنسيم" في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية إن كشف النقاب عن "تجربة سريرية فظيعة نادر جدا، لا سيما عندما تكون بهذا الحجم"، مشيرا إلى أنها "انتهاك خطر لقانون الصحة العامة ولقانون العقوبات" الفرنسي.

أما البروفسور جوايو، فهو أوضح من جهته في اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية أن "الأمر لا يتعلق بتجربة سريرية".

وأكد لاحقا في تصريحات لمحطة "بي اف إم تي في" أنها "دراسة علمية تسبق تجربة سريرية سيطلب إذن لها في نهاية العام 2019. وأنسيم على علم بذلك".

وأردف "البروفسور جان-برنار فورتيان الذي اكتشف هرمون النوم الفالنتونين راسل الوكالة الوطنية للأدوية بالأمر في الثاني والعشرين من يونيو الماضي. فهم إما لم يقرأوا الرسالة أو لم يحسنوا قراءتها. هذا كلّ ما في الأمر".

ويعاقب القانون على تجربة سريرية غير مرخصة بغرامة قدرها 15 ألف يورو وبالسجن لمدة سنة، بحسب سيلي.