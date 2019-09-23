24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. هل يتوقف بناء "مستشفى النهار" على زيارة ملكية إلى مدينة مرتيل؟‬ (5.00)

  2. السلطات تمنع توزيع إعانات تركية في ويسلان (5.00)

  3. حملة تضامن واسعة تندد بتأديب "أستاذة سيدي قاسم" (5.00)

  4. "ثورة صناديق" تُحمّس طلبة قيس سعيّد مرشح الرئاسيات التونسية (5.00)

  5. العثماني: هيكلة الحكومة جاهزة .. والأسماء بعد العودة من نيويورك‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | آلاف المتظاهرين يطالبون بفرض بقيود على قانون الإجهاض في سلوفاكيا

آلاف المتظاهرين يطالبون بفرض بقيود على قانون الإجهاض في سلوفاكيا

آلاف المتظاهرين يطالبون بفرض بقيود على قانون الإجهاض في سلوفاكيا
هسبريس - إفي
الأحد 22 شتنبر 2019 - 21:11

احتشد 50 ألف شخص الأحد في وسط براتيسلافا لإبداء الدعم لعدة تعديلات تقترح قيودا في سلوفاكيا على القانون الحالي حول الإجهاض والتي ستبحث في غضون أيام قليلة في البرلمان.

وتطالب المسيرة برعاية مؤتمر الأساقفة الكاثوليك بقوانين أكثر صرامة للإجهاض والمسموح به حاليا بطلب من المرأة حتى الأسبوع الـ12 ولدواع طبية حتى الأسبوع الـ24.

وجمع المنظمون نحو عشرة آلاف توقيع دعما لأربعة تعديلات تشريعية مقدمة تطالب بالتخلي عن الإجهاض الحر وتحديد مواعيد أقصى للإجهاض قانونيا ومنع "سياحة الإجهاض".

احتشد المتظاهرون في ميدان الحرية بالعاصمة السلوفاكية رافعين شعارات تطالب بدعم مؤسسات مساعدة الأمهات.

وتشهد سلوفاكيا، التي يسكنها 5.4 مليون نسمة، سبعة ألاف و500 حالة إجهاض طوعي سنويا.

واعتبر رئيس وزراء سلوفاكيا الاشتراكي الديمقراطي بيتر بيليغريني أنه من "الأفضل أن يتدخل السياسيين بأقل قدر ممكن في شؤون المرأة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.