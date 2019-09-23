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كُتّاب وآراء
بسبب الفقر .. إندونيسية ترضع طفلتها القهوة بدل الحليب
لجأت أم إندونيسية إلى إرضاع طفلتها نحو1.5 لتر من القهوة يوميا، لعدم قدرتها على شراء الحليب.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الجمعة، أن الطفلة خديجة هورا، وعمرها 14 شهرا، أصبحت الآن تشرب 3 زجاجات يوميا من القهوة المغلية والمحلاة بالسكر.
ونقلت الصحيفة عن الأم أنيتا، وهي من قرية تونروليما في إقليم سولاويسي الغربية، أن سبب اضطرارها إلى ذلك هو عدم استطاعة الأسرة شراء الحليب.
وأوضحت أن الطفلة بدأت ترضع القهوة بانتظام من عمر 6 أشهر، لأن دخل الأب يبلغ 20 ألف روبية (نحو دولار واحد) يوميا، من عمله في مجال تصنيع جوز الهند.
وأقرت الأم بأن الطفلة أصبحت الآن مدمنة لمادة الكافيين، حتى أنها لا تستطيع النوم إلا بعد تناول القهوة.
وبيّنت أن الطفلة أثناء يقظتها تتسم بنشاط مفرط، حيث تسير بمفردها في القرية.
وقالت إن نمو الطفلة بدنيا هو “مثل أي طفلة طبيعية في نفس عمرها".
وبحسب الصحيفة، فإن إرشادات المنظمات الصحية العالمية، ومنها هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، تفيد بأن الشاي والقهوة لا يناسب الأطفال ممن هم في سن صغيرة، وإذا تمت إضافة السكر إليهما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسوس الأسنان.
وأضافت أن تناول قدر كبير من الكافيين، يمكن أن يؤدي إلى سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم واضطراب المعدة.