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كُتّاب وآراء
العدسات اللاصقة ليست حلا دائما لتصحيح الإبصار
قال أخصائي البصريات الألماني لارس فاندكه إن العدسات اللاصقة ليست حلال دائما لتصحيح الإبصار؛ حيث هناك حالات طبية لا يجوز فيها ارتداء العدسات.
وأوضح فاندكه أنه على سبيل المثال لا يمكن استخدام العدسات اللاصقة لتصحيح ما يعرف بالحول الكامن أو الخفي؛ حيث يمكن علاج هذه الحالة بواسطة نظارة طبية تشتمل على منشور.
كما أنه لا يمكن ارتداء العدسات اللاصقة في حال الإصابة بالتهاب ملتحمة العين أو في موسم التهاب حساسية الأنف (حمى القش)؛ حيث تصاب العين باحمرار وتزداد إفرازات الدموع بها.
لذا أكد فاندكه أن العدسات اللاصقة تعد في المقام الأول حلا جماليا مؤقتا لتصحيح الإبصار.