إيقاف قس متهم بمحاولة الاعتداء جنسيا على قاصر

هسبريس - د .ب .أ

قررت أبرشية ترير الألمانية، اليوم الاثنين، إيقاف قس عن العمل بأثر فوري. وأعلنت أإن الادعاء العام يجري تحقيقات ضد القس بتهمة محاولة الاعتداء الجنسي على قاصر.

وبحسب بيانات الأبرشية فإن الاتهامات ليست لها علاقة بمحيط عمل القس، مضيفة أنه ليس هناك اتهامات أخرى معروفة ضده. وذكرت أن المعني بالأمر خضع لتحقيق كنسي أولي، والذي تم تعليقه خلال تحقيقات الادعاء العام.

وأشارت الأبرشية إلى أنه محظور على القس ممارسة مهامه الكهنوتية أو الإقامة في محيط الرعية أو الاتصال بأطفال أو قصر حتى الانتهاء من التحقيق. كما تم إبلاغ الأشخاص المتطوعين والعاملين بصفة أساسية في الرعية بالاتهامات الموجهة للقس.