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كُتّاب وآراء
إيطاليا توقف "غجريا" لاتهامه ببيع بنتيه للزواج
قالت الشرطة الإيطالية الاثنين إنه تم إلقاء القبض على مواطن من أقلية الغجر العرقية في إيطاليا لقيامه ببيع بنتيه للزواج مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وقد تعهد الوالد بتزويج الفتاتين لقريبين مقابل مبلغ من المال لم يتم تحديده.
واعتاد والد الفتاتين على ضربهما واحتجازهما في الكرفان الذي يعيشون فيه لرفضهما الزواج المدبر، بحسب ما قالته الشرطة في بيانها.
وهربت الفتاتان (19عاما) و (21عاما) بعد ذلك مع صديقين لهما، وقام والدهما بالإبلاغ عن اختطافهما.
وكشفت التحقيقات بعد ذلك عن الانتهاكات التي ارتكبها الوالد.
وقالت الشرطة إن اعتقال الرجل يعد أول عملية اعتقال وفقا لقانون جديد تم تمريره في يوليوز الماضي لمكافحة العنف ضد النساء، ويضم فقرة محددة ضد الزواج القسري.