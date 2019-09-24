24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2516:4619:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مطالب بتشديد مراقبة دور الحضانة وتكوين المربيّات تعود إلى الواجهة (5.00)

  2. نقاش الحريات الفردية يتصدر تعديلات القانون الجنائي في البرلمان (5.00)

  3. مفعول "تقادم تزوير العقود" يهدد حماية الملكية العقارية بالمغرب (5.00)

  4. أزمة "البام" .. بنشماش يطلق "الفرصة الأخيرة" (5.00)

  5. الزفزافي من داخل السجن: "الأولتراس" تصنع الحرية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | هذه الأعراض تنذر بمشاكل الغدة الدرقية!

هذه الأعراض تنذر بمشاكل الغدة الدرقية!

هذه الأعراض تنذر بمشاكل الغدة الدرقية!
هسبريس - د .ب .أ
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 17:19

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إنه يمكن الاستدلال على مشاكل الغدة الدرقية كالقصور وفرط النشاط من خلال بعض الأعراض النفسية والجسدية.

وتتمثل الأعراض النفسية في مشاعر القلق والخوف والحزن والاكتئاب، بينما تتمثل الأعراض الجسدية في الشعور المستمر بالتعب وفقدان الشهية وفقدان الوزن وضعف التركيز وتراجع اللياقة الذهنية، بالإضافة إلى التغيرات الطارئة على الحيض بالنسبة للمرأة.

وتتعلق بعض العلامات التحذيرية بالجمال مثل تساقط الشعر وتقصف الأظافر.

لذا ينبغي استشارة الطبيب للتحقق مما إذا كانت هذه الأعراض ترجع إلى مشاكل الغدة الدرقية وعلاجها في الوقت المناسب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.