هذه الأعراض تنذر بمشاكل الغدة الدرقية!

هسبريس - د .ب .أ

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إنه يمكن الاستدلال على مشاكل الغدة الدرقية كالقصور وفرط النشاط من خلال بعض الأعراض النفسية والجسدية.

وتتمثل الأعراض النفسية في مشاعر القلق والخوف والحزن والاكتئاب، بينما تتمثل الأعراض الجسدية في الشعور المستمر بالتعب وفقدان الشهية وفقدان الوزن وضعف التركيز وتراجع اللياقة الذهنية، بالإضافة إلى التغيرات الطارئة على الحيض بالنسبة للمرأة.

وتتعلق بعض العلامات التحذيرية بالجمال مثل تساقط الشعر وتقصف الأظافر.

لذا ينبغي استشارة الطبيب للتحقق مما إذا كانت هذه الأعراض ترجع إلى مشاكل الغدة الدرقية وعلاجها في الوقت المناسب.