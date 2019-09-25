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الرئيسية | منوعات | باحثون ينصحون بعدم اختيار الولادة الطبيعية عقب الخضوع لقيصرية في وقت سابق

باحثون ينصحون بعدم اختيار الولادة الطبيعية عقب الخضوع لقيصرية في وقت سابق

باحثون ينصحون بعدم اختيار الولادة الطبيعية عقب الخضوع لقيصرية في وقت سابق
هسبريس - إفي
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 13:59

نصح مجموعة من الباحثين الدوليين النساء اللاتي سبق وأنجبن عبر ولادة قيصرية، بعدم اللجوء للولادة الطبيعية لاحقا، لما لذلك من مخاطر على صحة الأم والطفل على السواء، وفقا لما جاء في دراسة نشرتها مجلة (PLOS) المتخصصة.

وأوضحت كاثرين فيتزباتريك، الأستاذة بجامعة أوكسفورد والباحثة الرئيسية لهذه الدراسة التي نشرت الثلاثاء، أن "استنتاجاتنا يمكن استخدامها لإنصاح النساء اللاتي سبق وأنجبن عبر ولادة قيصرية وعليهن أخذها بعين الاعتبار في ضوء الأدلة القائمة حول وجود خطر بالتعرض لأمراض خطيرة أثناء حالات حمل تعقب الولادة القيصرية".

واستعان فريق فيتزباتريك ببيانات 74 ألف و43 عملية ولادة جرت في اسكتلندا بين عامي 2002 و2015، ووجد صلة بين محاولة الإنجاب عبر ولادة طبيعية عقب الخضوع لولادة قيصرية في حمل سابق، ومخاطر أعلى بتعرض الأم لمشكلات خطيرة أثناء الولادة وبعدها مقارنة باختيار الولادة القيصرية مرة أخرى".

ومن بين الحالات التي خضعت للدراسة، تسببت محاولة الولادة طبيعيا (عقب ولادة قيصرية سابقة) في تمزق الرحم لدى 69 امرأة مقابل 17 لم يواجهن هذه المشكلة، والاحتياج لنقل دم (324 إمرأة مقابل 226) أو إصابات جراحية أخرى.

كما ظهرت نتائج أكثر خطورة بالنسبة للأطفال، مثل وفاة الجنين أو اللجوء لإدخال المولود لوحدة حديثي الولادة أو الإنعاش باستخدام عقاقير، بين مشكلات أخرى.

وأبرز الباحثون القائمون على الدراسة أهمية الاهتمام بمثل هذه البحوث من أجل التعرف بشكل أفضل على المخاطر التي قد تواجه النساء الحوامل.

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